واشنطن تدين الهجمات على منشآت نفطية ليبية

أدانت الولايات المتحدة الأربعاء بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها مجموعات مسلحة موالية لإبراهيم جضران على موانئ نفط ليبية في منطقة الهلال النفطي شمال شرق البلاد.

ودعت الخارجية الأميركية في بيان "جميع العناصر المسلحة" إلى الانسحاب فورا من المنشآت النفطية.

وقال البيان إن "الولايات المتحدة تعتقد أن هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة النفط الوطنية وتحت رقابة حكومة الوفاق الوطني".

وهاجمت مجموعات مسلحة تابعة لإبراهيم جضران الخميس الماضي مرفأ راس لانوف النفطي الخاضع لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر.

وكانت قوات جضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية المكلفة بأمن منطقة الهلال النفطي، تسيطر على الخزانات لعدة سنوات بعد إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في 2011، قبل أن تطردها قوات حفتر في أيلول/سبتمبر 2016.