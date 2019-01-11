واشنطن تدين الهجوم الحوثي في لحج

دانت الولايات المتحدة بشدة الجمعة الهجوم الذي شنه الحوثيون على عرض عسكري للقوات الحكومية اليمنية في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج والذي استخدمت فيه طائرة مسيرة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان إن الهجوم الذي وقع الخميس "يتعاوض وروح اتفاق إطلاق النار في الحديدة والتقدم الذي تم إحرازه الشهر الماضي خلال المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة واستضافتها السويد".

ودعت الخارجية الأميركية جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالتعهدات التي قطعتها لليمنيين في السويد عبر وقف العنف والتصرفات الاستفزازية.

وقتل ستة جنود يمنيين وأصيب 12 شخصا بجروح بينهم ضباط ومسؤولون محليون في الهجوم الذي قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إنه استهدف "تجمعات الغزاة والمرتزقة".

ويخشى من تصعيد بعد هذه العملية التي تزامنت مع الجهود الأممية لإعطاء دفع لتطبيق اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.