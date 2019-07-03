واشنطن تدين الهجوم الحوثي على أبها

دانت الولايات المتحدة الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون الثلاثاء بواسطة طائرة مسيرة على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين بجروح، مؤكدة أنه تم "بأسلحة وتكنولوجيا إيرانية الصنع".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون اليوم على مطار أبها في السعودية، وهو الهجوم الثالث من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع".

وأضاف البيان أن هذه الهجمات تهدد أرواح العديد من الناس وتصيب بجروح مدنيين أبرياء.

وأضافت "ندعو إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة.

وأكد البيان الأميركي على وقوف واشنطن "بحزم مع شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".

وشددت الخارجية في بيانها على أنها تواصل "حث جميع الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن".

وفجر الثلاثاء أصيب تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة بدون طيار شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، حسب ما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين.