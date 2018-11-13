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واشنطن تدين إطلاق صواريخ على إسرائيل

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت

أدانت الولايات المتحدة الثلاثاء إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل وقالت إنها وقفت مع إسرائيل بينما كانت تدافع عن نفسها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في مؤتمر صحافي: "ندين بأشد العبارات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة على إسرائيل".

وطالبت ناورت بوقف هذه الهجمات بشكل دائم، مضيفة أن واشنطن تساند إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأن استهداف المدنيين أمر غير مقبول.

وطلبت الكويت وبوليفيا الثلاثاء عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث تصعيد العنف في قطاع غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة الثلاثاء وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل بجهود مصرية بعد تصعيد للمواجهات في اليومين الأخيرين ومخاوف من اندلاع حرب في القطاع.

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