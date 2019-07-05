واشنطن تدعو لعقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة

طلبت الولايات المتحدة الجمعة عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث ملف إيران، وذلك بعد أيام على تخطي طهران الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقالت بعثة الولايات المتحدة في فيينا في بيان، إن السفيرة الأميركية إلى الوكالة الأممية جاكي وولكوت طلبت عقد اجتماع خاص لمناقشة انتهاك إيران للنسبة القصوى لتخصيب اليورانيوم.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين أن مخزون بلاده من اليورانيوم المنخفض التخصيب "تجاوز حد الـ300 كيلوغراما" المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وأكدت ذلك التجاوز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة التحقق من أن طهران تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي بموجب الاتفاق الموقع في 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018.