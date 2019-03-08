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واشنطن تدعو طهران للإفراج عن لفنسون

الأميركي المحتجز لدى إيران روبرت لفنسون

في الذكرى الثانية عشرة على اختفاء المواطن الأميركي روبرت لفنسون في جزيرة كيش الإيرانية، جدد وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو دعوة الحكومة الإيرانية إلى إعادة لفنسون إلى عائلته.

وأشار بومبيو في بيان إلى أن ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وافقوا في السابق على التعاون لتحديد مكان لفنسون وإعادته.

ودعا بومبيو إيران إلى التقيد بتعهدها وإظهار التزامها بالمعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان.

وأكد بومبيو أن الحكومة الأميركية تبقى ملتزمة بشكل تام بإعادة جمع لفنسون مع عائلته.

وكشف بومبيو عن تخصيص الحكومة الأميركية مكافأة خمسة ملايين دولار لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى عودة لفنسون الآمنة.

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