بومبيو يدعو روسيا لإنهاء احتلال القرم

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة تدعو روسيا لـ "إنهاء احتلالها" لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا، حسب بيان للوزارة.

وأوضح بومبيو أن "الولايات المتحدة ترفض محاولة روسيا ضم القرم وتتعهد بالحفاظ على هذه السياسة حتى استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية".

وطالب وزير الخارجية الأميركي موسكو بـ "احترام المبادئ التي لطالما زعمت أنها تلتزم بها وإنهاء احتلالها للقرم".

وكانت روسيا في 2014 ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية ثم سيطر المتظاهرون الموالون لها على مبان رسمية في دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد.

وجراء هذه الأزمة فرضت على روسيا عقوبات أوروبية وأميركية.