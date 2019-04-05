واشنطن تدعو حفتر لوقف الهجوم على طرابلس

أكدت الإدارة الأميركية أنها لا تدعم العملية العسكرية لما يسمى بالجيش الوطني الليبي للسيطرة على طرابلس، في "توضيح" اعتبرته ضروريا "نظرًا لأن بعض القادة الليبيين يسيئون فهم الموقف الأميركي".

ودعت الإدارة الأميركية قوات خليفة حفتر إلى "التوقف الفوري لجميع التحركات باتجاه العاصمة الليبية والعودة إلى مواقعها السابقة".

وقالت "إن المواقف العسكرية والتهديدات باتخاذ إجراءات من جانب واحد تهدد فقط بإعادة ليبيا نحو الفوضى"، وإنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا".

وأعربت الإدارة الأميركية عن "القلق العميق إزاء القتال المستمر بالقرب من طرابلس"، وقالت إنه يعرض للخطر "الجهود الأميركية الليبية ضد الإرهاب" و"استقرار إنتاج النفط".

وحذرت من أن هجوم حفتر "يهدد المدنيين في المناطق المأهولة بالسكان"، وكذلك يقوض "احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا".

وطالبت الإدارة الأميركية "جميع الأطراف المعنية" بالتهدئة و"العودة إلى المفاوضات السياسية في أسرع وقت ممكن"، مؤكدة

دعم واشنطن للممثل الأممي الخاص غسان سلامة في محاولات "كسر الجمود السياسي في ليبيا ورسم الطريق نحو انتخابات سلمية ذات مصداقية".

وأكدت واشنطن رغبتها "في شراكة أوثق مع جميع الليبيين الذين يعملون من أجل بناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لبلادهم".