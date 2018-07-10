واشنطن تدعو برلين لوقف تحويلات مالية لإيران

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد من عزم إيران سحب مبالغ نقدية ضخمة من مصارف ألمانية.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل الثلاثاء قوله إن الرئيس دونالد ترامب يشعر بـ"قلق شديد" حول هذا الأمر.

ودعا غرينيل برلين إلى التدخل لوقف هذه الخطوة.

ويسعى النظام الإيراني لسحب 300 مليون يورو (352 مليون دولار)، مملوكة له في ألمانيا، لتجنب عقوبات أميركية صارمة سيعاد فرضها في آب/أغسطس المقبل، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن برلين بدأت تحقيقا لتحديد ما إذا كان الإجراء الإيراني يشكل انتهاكا للعقوبات الحالية.

وكان ترامب أعلن مطلع أيار/مايو سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على إيران وعلى كل الشركات المتعاملة معها.