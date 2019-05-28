واشنطن تدعو دمشق والروس لوقف عملياتهم بسوريا

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها بشأن غارات النظام السوري وروسيا على شمال غرب سوريا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغن أورتاغوس إن قصف المستشفيات والمدنيين غير مقبول، داعية في مؤتمرها اليومي الثلاثاء إلى وقف العمليات الحربية.

وفي ما يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن استخدام سلاح كيماوي في سوريا، قالت أورتاغوس "نأخذ (تلك) التقارير على محمل الجد وننتظر نتائج التحقيق".

وجددت أورتاغوس استعداد الولايات المتحدة للحديث مع إيران "حول النقاط الـ 12 التي حددها الوزير بومبيو إذا كانوا مستعدين لذلك".

وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قد حدد 12 شرطا لإيران للتوصل إلى "اتفاقية جديدة"، من بينها وقف طهران جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، ووضع حد للصواريخ الباليستية، والانسحاب من سوريا، فضلا عن وقف التدخلات في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية.

وأعربت أورتاغوس عن تهاني بلادها على انتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان العراق وقالت "واثقون بشأن مواصلة الشراكة الاستراتيجية معه بعد تعاون وثيق".