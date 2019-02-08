مؤتمر السلام.. دعوة أميركية ورفض فلسطيني

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الجمعة أن المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الأميركي الذي تستضيفه بولندا الأسبوع القادم.

وجاءت تصريحات عريقات على تويتر بعد إعلان مسؤول أميركي توجيه دعوة للفلسطينيين لحضور المؤتمر.

تحديث 20:37 بتوقيت غرينتش

قال مسؤول أميركي رفيع الجمعة إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لحضور مؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم حيث سيبحث مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المسؤول للصحافيين إن الاجتماع "سيكون مناقشات وليس مفاوضات" عن الشرق الأوسط، مضيفا "كما أشرنا لقد طلبنا من السلطة الفلسطينية إيفاد ممثلين لهذا الحدث".

وأوضح المسؤول أن كوشنر سيبحث خلال المؤتمر "جهود الإدارة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيجيب على أسئلة يوجهها الحضور".

وأضاف أن الجانب الأميركي سيرحب بشدة بآراء السلطة الفلسطينية خلال النقاش، لكنه أكد أن "المؤتمر ليس مفاوضات ولكنه نقاش ونحن نتطلع لرعاية حوار بناء في وارسو".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن أكثر من 40 دولة ستشارك في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البولندية في الفترة بين 12 و14 شباط/فبراير.

ويعكف كوشنر على إعداد خطة سلام منذ أكثر من عام. وسيكون مؤتمر وارسو إحدى أولى المناسبات التي يتحدث فيها عن الخطة علنا رغم أن من المستبعد أن يكشف عن أي تفاصيل.

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