الخارجية: واشنطن تدعم إنهاء النزاع في اليمن

أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لقناة الحرة أن واشنطن تدعم الوصول لاتفاق سياسي شامل في اليمن ينهي النزاع والوضع الإنساني الرهيب.

ورفض المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، التعليق على المعلومات التي تحدثت عن سحب الإمارات قواتها بشكل تدريجي من اليمن، مشيرا إلى "أن الإمارات يمكنها التعليق على موقفها العسكري في اليمن".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين من أجل جلب السلام والازدهار والأمن إلى اليمن.

وأوضح أن واشنطن تدعم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وتدعو كل الأطراف إلى مواصلة العمل نحو تسوية سياسية وإنهاء النزاع.

وسحبت الإمارات بعض قواتها من مناطق في اليمن، منها ميناء عدن الجنوبي والساحل الغربي، لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

وقال مسؤول إماراتي الاثنين إن سحب الإمارات بعض قواتها من اليمن جرى التخطيط له منذ أكثر من عام وبالتنسيق مع السعودية.