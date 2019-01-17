تقرير: واشنطن تدرس إلغاء الرسوم على الصين

تدرس الإدارة الأميركية إمكانية إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين أو بعضها، لتشجيع بكين على تقديم مزيد من التنازلات في المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وأدت هذه المعلومات، التي لم تعلن الصحيفة مصدرها، إلى ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم الأميركية على الفور.

وأمام المسؤولين التجاريين الأميركيين والصينيين مهلة تنتهي في الأول من آذار/مارس من أجل إيجاد حل للحرب التجارية، وتفادي زيادة حادة على الرسوم الأميركية العقابية المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقد أثار وزير الخزانة ستيفن منوتشين فكرة إلغاء الرسوم الجمركية على كافة السلع الصينية البالغة قيمتها 250 مليار دولار أو بعضها، خلال المناقشات حول استراتيجية المحادثات الحالية لكن المسألة لم تطرح بعد في البيت الأبيض، وفقا للصحيفة.

ويرأس المحادثات التجارية مع بكين الممثل التجاري روبرت لايتهايزر الأكثر تشددا من منوتشين.

وأوضحت وزارة الخزانة لوكالة الصحافة الفرنسية أن محادثات التجارية مع الصين "بعيدة كل البعد عن الوصول لخواتيمها".

وقال متحدث باسم الفريق التجاري عبر البريد الإلكتروني "لم يقدم أي من الوزير منوتشين أو السفير لايتهايزر أي توصيات لأي كان فيما يتعلق بالتعريفات أو أجزاء أخرى من المفاوضات مع الصين".

وكان ترامب صرح في 8 كانون الثاني/يناير أن المحادثات مع بكين "تسير بشكل جيد للغاية".

لكن الحرب التجارية هزت أسواق الأسهم ما يزيد الضغوط على البيت الأبيض للتوصل إلى حل.

وقد أطلق ترامب الحرب التجارية العام الماضي وتبادل الجانبان مذاك فرض الرسوم الجمركية على أكثر من 360 مليار دولار.