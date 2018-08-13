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واشنطن تدرج قائد 'سرايا الأشتر' البحرينية في قائمة الإرهاب

جانب من مبتى وزارة الخارجية الأميركية

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين قائد "سرايا الأشتر" البحرينية قاسم عبد الله علي أحمد، المعروف أيضا باسم "قاسم المؤمن"، في لائحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان إن المؤمن الذي يقيم في إيران "يسعى إلى إطاحة الحكومة البحرينية وجند إرهابيين فيها وسهل التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لأفراد منظمته وزودهم بالمال والسلاح والمتفجرات للقيام بهجمات إرهابية".

وأوضحت الوزارة أن السلطات البحرينية حددت المؤمن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 لضلوعه في مخطط اغتيال شخصيات بارزة في البحرين واستهداف ثلاثة خطوط نفط.

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وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في 10 تموز/يوليو 2018 تنظيم "سرايا الأشتر" في قائمة المنظمات الإرهابية، بعد اتهامها بتلقي الدعم والتمويل من الحرس الثوري الإيراني.

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