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واشنطن تحذر من العبث بموقع هجوم حلب الكيميائي

مبنى البنتاغون Photo: AFP

حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن نظام الأسد قد يحاول التدخل بموقع هجوم كيمائي في حلب ليبني رواية من أجل تبرير مهاجمة إدلب.

وشهدت حلب السبت هجوما بـ "غاز سام" أسفر عن إصابة العشرات بمشاكل في التنفس.

سوري يتلقى العلاج في أحد المستشفيات في حلب
سوري يتلقى العلاج في أحد المستشفيات في حلب

وقال الناطق باسم البنتاغون شون روبرتسون في بيان "من الضروري ضمان ألا يستغل النظام السوري ذرائع زائفة لتقويض وقف إطلاق النار هذا وشن هجوم على إدلب".

وأضاف "نحذر روسيا من التلاعب بموقع هجوم كيميائي مشتبه به آخر، ونحضها على ضمان أمن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتم التحقق من المزاعم بطريقة منصفة وشفافة".

وطالب البنتاغون بكشف فوري على الموقع المفترض من قبل مفتشين دوليين، مع حرية مقابلة كل المعنيين والقدرة على جمع الأدلة بدون أي عائق.

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