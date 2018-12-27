تحذير إلى الأميركيين المتجهين للفليبين

طلبت الولايات المتحدة من رعاياها المتجهين إلى الفليبين توخي الحذر.

وحذرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أن أمن المطار الرئيسي في الفيليبين لا يرقى إلى المعايير الدولية، ودعت المسافرين إلى توخي "أقصى درجات الحذر"، خاصة وأن أمن المطار لا يتطابق ومعايير الهيئة الدولية للطيران المدني.

وقالت السفارة الأميركية في مانيلا على موقعها: "توخوا أقصى درجات الحذر عندما تتوجهون إلى مطار نينو أكينو الدولي في مانيلا أو تعودون منه".

وأفادت الوزارة بأن تحذيراتها تستند إلى تقييم خبراء أمنيين من إدارة سلامة النقل.

ومطار مانيلا الدولي هو المنفذ الرئيسي إلى جنوب شرق آسيا، ويعد الأسوأ في العالم بسبب مراحيضه ومنشآته القديمة ورحلاته التي تتأخر والشبهات التي تحوم حول عناصر الأمن الذين يشتبه بابتزازهم مسافرين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مسؤول رسمي في مطار مانيلا إن "كل النقاط التي أشارت إليها إدارة سلامة النقل عولجت أو تعالج".

وأضاف أن مفتشي إدارة سلامة النقل الذين قاموا بزيارة على الأرض في أيلول/سبتمبر كشفوا أن بعض الأبواب لا توصد بشكل صحيح وأن مراقبة الأمن في المطار غير منتظمة.