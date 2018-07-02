واشنطن تحدد موعد عودة العقوبات على طهران

قال مدير دائرة التخطيط في وزارة الخارجية الأميركية برايان هوك الاثنين إن الشريحة الأولى من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران والتي كانت معطلة بموجب الاتفاق النووي مع طهران سيبدأ تطبيقها من جديد في الرابع من آب/أغسطس المقبل.

وأوضح هوك في مؤتمر صحافي أن العقوبات ستشمل قطاعات تجارة السيارات والذهب والمعادن.

وتابع "عقوباتنا على المصارف الإيرانية ونظامها المالي ستعود اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر".

وقال هوك إن على إيران "أن تلبي المطالب الأميركية الـ 12" التي كان حددها وزير الخارجية مايك بومبيو في أيار/مايو.

.@StateDept Director of Policy Planning Brian Hook provides an #Iran Diplomacy Update. pic.twitter.com/RyQiEP3mvL — Department of State (@StateDept) July 2, 2018

وأضاف "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني.. الشعب الإيراني يستحق حكومة تعامله بكرامة".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران والذي بموجبه عطلت الولايات المتحدة قسما من العقوبات التي كانت تفرضها على النظام الإيراني على خلفية برنامجه النووي والصاروخي.