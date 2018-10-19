واشنطن تتهم روسية بمحاولة التأثير على الانتخابات

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة توجيه اتهام هو الأول بالتدخل في الانتخابات التشريعية ويستهدف امرأة روسية يشتبه بأنها مولت حملة دعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل​.

وأورد بيان لوزارة العدل أن إيلينا إليكسيفنا خوسيانوفا (44 عاما) اتهمت أنها كانت تتولى المحاسبة في عملية نفذت انطلاقا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بهدف تأجيج التوتر في المجتمع الأميركي عبر دعم مجموعات متطرفة.

واتهمت الروسية بأنها كانت المديرة المالية في عملية نفذت انطلاقا من سان بطرسبورغ ومولها رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، وفق بيان لوزارة العدل.

وأوضح مدعي فرجينيا زكاري ترويليغر في البيان أن "الهدف الاستراتيجي لهذه المؤامرة المستمرة حتى اليوم هو زرع الفوضى في النظام السياسي الأميركي لخفض الثقة بمؤسساتنا الديموقراطية".

وأورد القرار الاتهامي أن الافراد المشاركين في العملية ادعوا أنهم أميركيون وكثفوا الرسائل الموجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة بعض المرشحين ودعم مجموعات متطرفة أو التأثير في مشاعر الأقليات بهدف تأجيج التوتر.

وأضاف أنهم عقدوا أيضا تجمعات سياسية أو نظموا تظاهرات في البلاد، لافتا إلى أن خوسيانوفا أشرفت على كل نفقات هذه الحملة من إعلانات ورواتب ونفقات سفر واستئجار مكاتب.

وسبق أن وجه القضاء الاميركي اتهاما إلى يفغيني بريغوجين، وهو رجال أعمال من سان بطرسبورغ قريب من الكرملين، على خلفية الاشتباه بوقوفه وراء توجيه رسائل عبر الإنترنت لتسهيل فوز دونالد ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.