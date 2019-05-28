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واشنطن تؤكد أن بكين لا تتلاعب بقيمة اليوان

مبنى وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير نصف سنوي صدر الثلاثاء أنّها خلصت مجدّداً إلى أنّ الصين لا تتلاعب بقيمة عملتها الوطنية، مناشدة في الوقت نفسه العملاق الآسيوي اتّخاذ الخطوات اللازمة لتجنّب استمرار ضعف اليوان.

وقالت الوزارة في بيان "على الرّغم من أنّ الصين لا تكشف عن تدخّلها في النقد الأجنبي، فإنّ وزارة الخزانة تعتبر أنّ التدخّل المباشر من قبل بنك الشعب الصيني كان في العام الماضي محدوداً".

لكنّ تقرير وزارة الخزانة الذي يصدر مرتين في العام شدّد على أنّ "وزارة الخزانة تواصل حضّ الصين على اتّخاذ الخطوات اللازمة لتجنّب استمرار ضعف العملة".

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