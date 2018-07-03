واشنطن: بومبيو ولافروف ناقشا تحضيرات قمة ترامب وبوتين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الثلاثاء إن وزير الخارجية مايك بومبيو ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تحضيرات القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره فلاديمير بوتين.

وأوضحت ناورت أن الوزيرين ناقشا كذلك قضايا متعلقة بالملفين السوري والكوري الشمالي، حسب بيان للخارجية الأميركية.

وكان البيت الأبيض أعلن نهاية حزيران/يونيو أن الرئيسين سيعقدان قمتهما الثنائية الأولى في 16 تموز/يوليو في عاصمة فنلندا هلسنكي.

وسيتم اللقاء في ختام جولة مقررة للرئيس ترامب إلى أوروبا يشارك خلالها في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يومي 11 و12 تموز/يوليو، ثم يتوجه في اليوم التالي إلى المملكة المتحدة.

ولم يلتق ترامب وبوتين حتى الآن إلا على هامش لقاءات دولية كان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في فيتنام.