واشنطن: الضغوط باقية حتى تغير الصين موقفها   

حذر مايك بنس نائب الرئيس الأميركي مايك السبت من أن العقوبات والضغوط الأميركية على الصين باقية حتى تغير بكين ممارساتها التجاريّة.

وقال بنس في منتدى لقادة شركات يسبق قمة أبيك "لقد فرضنا رسوما جمركية على بضائع صينية قيمتها 250 مليار دولار، وهذا الرقم قد يتضاعف".

وأضاف أنه يأمل في حصول "تحسن"، لكنه شدد على أن "الولايات المتحدة لن تغير مسارها طالما أن الصين لم تغير موقفها".

وأشار بنس من جهة ثانية إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع أستراليا في تطوير قاعدة بحرية جديدة سيتم بناؤها في بابوا غينيا الجديدة.

وأعلنت استراليا عن خطط لتطوير قاعدة لومبروم البحرية في جزيرة مانوس، في ما ينظر إليه على أنه خطوة للحد من نفوذ الصين في المحيط الهادئ.

وأضاف بنس قبيل قمة أبيك أن "الولايات المتحدة ستشارك مع بابوا غينيا الجديدة وأستراليا في مبادرتهما المشتركة في قاعدة لومبروم البحرية".

وتابع "سنعمل مع هاتين الدولتين لحماية السيادة والحقوق البحرية في جزر المحيط الهادئ".