اتفاق أميركي مكسيكي حول الهجرة

أعلن الرئيس دونالد ترامب تجميد فرض رسوم جمركية عقابية على المكسيك "إلى أجل غير مسمى" بناء على اتفاق تم التوصل إليه الجمعة، تتخذ بموجبه مكسيكو "خطوات قوية" لكبح الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب في تغريدة مساء الجمعة إن الاتفاق يهدف إلى القضاء على تدفق الهجرة غير الشرعية إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد مباحثات استمرت 12 ساعة الجمعة. وتعهدت المكسيك بـ"خطوات غير مسبوقة وتنفيذ أشد" لكبح الهجرة غير النظامية، وفق بيان مشترك.

وتعهدت الحكومتان بالعمل سويا "وفورا" لتطبيق حل قابل للاستمرار.

وستنشر المكسيك وفق الاتفاق قوات الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد، بالتركيز على الحدود الجنوبية مع غواتيمالا، وستستهدف تجار البشر والمهربين.

من جانبها، ستبعث الولايات المتحدة طالبي اللجوء إلى المكسيك ريثما يتم النظر في طلباتهم، متعهدة بتسريع إجراءات النظر في تلك الطلبات.

وأوقف ضباط الحدود الأميركيون أكثر من 132 ألف شخص لدى عبورهم من المكسيك في أيار/مايو، وهو أعلى معدل شهري منذ 2006.

وكان من المقرر أن يبدأ الاثنين تطبيق رسوم جمركية على جميع السلع الواردة من المكسيك إلى الولايات المتحدة.​

وكان من المقرر أن تبلغ نسبة الرسوم 5%، تتزايد شهريا ما لم تتحرك المكسيك ضد الهجرة غير الشرعية، حتى تصل إلى 25%.

ولقيت خطة ترامب لفرض الرسوم الجمركية معارضة في الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين على حد السواء.