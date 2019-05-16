واشنطن.. اعتقال نشطاء بسفارة فنزويلا

اعتقل أربعة نشطاء كانوا ينظمون احتجاجا داخل سفارة فنزويلا في واشنطن لأكثر من شهر الخميس، وفقا لما ذكرته ناشطة بارزة.



وقالت ديميا بنجامين المشاركة في الاحتجاج لوكالة أسوشييتد برس إن الشرطة الأميركية دخلت السفارة صباح الخميس لاعتقال بقية النشطاء.



وقالت مارا فيرهايدين هيلارد، وهي محامية النشطاء، إنها تعتقد أنهم أبعدوا عن المبنى غير أنها ما زالت تحاول تحديد مكان تواجدهم والتهم الجنائية التي قد يواجهونها.



ويعتبر المحتجون الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو، الرئيس الشرعي لفنزويلا.



غير أن الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة تقول إن إعادة انتحاب مادورو انطوت على الغش ويدعمون خوان غوايدو زعيم الكونغرس الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.



وطلب سفير غوايدو الذي تم تعيينه مؤخرا من السلطات الأميركية إخلاء السفارة.



وبدأ الاحتجاج بنحو 30 ناشطا أقاموا في السفارة، ولكن أعدادهم تضاءلت تدريجيا. والمبنى من دون طاقة منذ الأسبوع الماضي.