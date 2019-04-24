عقوبات أميركية جديدة ضد ممولي حزب الله

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج يهدف إلى "تجفيف" تمويل مليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، وتقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين ​دولار​ لكل من يساعد في ذلك.

وأفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات، اثنان في بلجيكا وآخر في بريطانيا.

مارشال بيلينجسليا مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، أكد الإثنين الماضي، أن واشنطن ستستخدم كل ما لديها من أدوات لمعرفة مصادر أموال مليشيا حزب الله واستهدافها.

وأوضح بيلينجسليا أن مليشيا حزب الله تستغل الأوضاع الفوضوية مثل الحرب في سوريا واليمن، من أجل نشر نشاطاتها الإرهابية.

الحكومة الأميركية تريد قطع إمداد حزب الله المالي عبر الاستفادة من أي معلومة تساعد في ذلك، على حد قول مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف.

"المعلومات ستكون سرية، ويستطيع المقيمون خارج الولايات المتحدة أيضا تقديم معلوماتهم للسفارات والقنصليات الأميركية".

منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز، تعهد من جانبه باستخدام كل الأدوات اللازمة لتفكيك شبكات تمويل "حزب الله"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران وحزب الله، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية على إيران أثرت بالفعل على تمويل حزب الله وأنشطته.