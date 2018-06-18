واشنطن: قلقون من تزايد المعتقلين السياسيين والدينيين في روسيا

أعربت الولايات المتحدة الاثنين عن قلقها حيال تزايد عدد الأفراد الذين تحتجزهم الحكومة الروسية وتقول منظمات موثوقة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنهم سجناء سياسيين ودينيين يتجاوز عددهم الآن 150 شخصا.

ودعت الخارجية الأميركية في بيان روسيا إلى "إطلاق سراح السجناء السياسيين والدينيين فورا ووقف استخدام النظام القضائي لقمع المعارضة والممارسة الدينية السلمية".

ونقل البيان عن المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت القول إن "الولايات المتحدة تعبر عن قلقها الخاص حيال وضع أربعة أوكرانيين وناشط لحقوق الإنسان في الشيشان وأحد أتباع طائفة شهود يهوه المسيحية وخمسة من أتباع الكنيسة السيانتولوجية وأكثر من 12 مسلما من أتباع العالم التركي سعيد النورسي".

وأضافت أن هؤلاء وآخرين معهم محتجزون منذ فترة، وأن بعضهم يقبع في السجن منذ أكثر من سنة من دون أن يقدموا للمحاكمة.

وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل دوري حصول أعمال تعذيب وسوء معاملة في السجون الروسية، فضلا عن اعتقالات تطال ناشطين وشخصيات سياسية معارضة.