واتساب تساعد الهنود في مكافحة الأخبار الكاذبة

أطلق تطبيق واتساب للرسائل النصية والصوتية خدمة تتيح للهنود تحري صحة المعلومات في أحدث محاولات منصة التراسل الشهيرة لمكافحة الأخبار الكاذبة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في الهند هذا الشهر.

وقالت واتساب في بيان إنها عملت مع شركة (بروتو) المحلية الناشئة لتصنيف رسائل المستخدمين إلى حقيقية أو كاذبة أو مضللة أو مشكوك فيها. كما ستنشئ الشركتان قاعدة بيانات لمثل هذا المحتوى لتحسين رصد المعلومات المضللة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه واتساب، التي يستخدمها أكثر من 200 مليون شخص في الهند، انتقادات شديدة لاستغلالها في نشر معلومات مضللة بينما تعمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي على منع هذه الظاهرة خاصة في الأوقات الحساسة مثل الانتخابات.

وقالت شركة فيسبوك المالكة لخدمة واتساب الاثنين إنها حذفت 712 حسابا و390 صفحة في الهند وباكستان بسبب "سلوكيات تفتقر إلى المصداقية" مضيفة أن العديد منها يرتبط بحزب المؤتمر الهندي المعارض بينما ترتبط أخرى بالجيش الباكستاني.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في الهند يوم11نيسان/ أبريل ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية يوم 23 أيار/ مايو.