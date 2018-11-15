منظمة: مصر تسلم معارضين للسودان

قالت "هيومن رايتس ووتش" الخميس إن السلطات السودانية أكدت احتجازها أحد المنتقدين البارزين للحكومة والذي كان قد أُخفي قسرا في مصر في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وكانت السلطات الأمنية السودانية رفضت على مدى أسابيع تقديم أي معلومات حول احتجاز الناشط محمد البوشي، لكنها أعلنت التهم الموجهة إليه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت جيهان هنري، المديرة المساعدة لقسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعاونت السلطات المصرية والسودانية في الإخفاء القسري لأحد طالبي اللجوء وإعادته إلى السودان، منتهكة بذلك المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب".

قال شهود من القاهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن البوشي (35 عاما) اختفى في القاهرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر بعد مجيء خمسة مسلحين، يُعتقد أنهم عناصر أمنيون مصريون، إلى المبنى الذي يقيم فيه وتفتشيهم شقته.

من هو محمد البوشي؟

وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر أعلن جهاز الأمن الوطني السوداني توجيه تهمة التجسس وإثارة الحرب ضد الدولة للبوشي، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام.

وكان البوشي، وهو عضو سابق في حزب البعث المعارض، قد احتُجز في الماضي بسبب مواقفه السياسية. ففي 2011 احتجزه عناصر الأمن الوطني في الخرطوم لعدة أسابيع بعد خطاب انتقد فيه المستشار الرئاسي والحزبي المتشدد نافع علي نافع.

وفي أواخر 2013 احتُجز لعدة أشهر خلال قمع الحكومة لإحدى التظاهرات. وتعرض للضرب واحتُجز في ظروف سيئة في المرتين.

وقال أقاربه إنه انتقل في 2017 إلى القاهرة وطلب حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واستمر بانتقاد الحكومة السودانية عبر فيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي أخرى.