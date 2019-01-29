إصابة خمسة من الشرطة بالرصاص في هيوستن

أفاد مسؤولون في مدينة هيوستن بتعرض خمسة عناصر في الشرطة لإطلاق نار مساء الاثنين.

وذكر رئيس اتحاد الشرطة في المدينة جو غامالدي أن اثنين منهم في حالة حرجة:

وقال مصدر لشبكة "سي أن أن" إن عناصر الشرطة المصابين كانوا يقومون بتنفيذ عملية اعتقال قانونية.

وأشار عمدة المدينة سيلفستر تيرنر إلى أن المنزل الذي وقع فيه إطلاق النار تحدث فيه عمليات إتجار بالمخدرات.

وأوضح أن مشبوهين اثنين لقيا مصرعهما.

تحديث: 02:22 ت غ

أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة في إطلاق نار بعد ظهر الاثنين في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وأفادت تقارير محلية بنقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وقالت شرطة هيوستن في حسابها على تويتر إن الضباط أصيبوا بأعيرة نارية خلال مواجهة مع متهم.

وأكد عمدة المدينة سيلفستر تيرنر إصابة ثلاثة ضباط على الأقل بجروح في الحادث:

وأشار إلى "مقتل" المتهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هويته أو دوافعه.