هيل: لا يجوز وجود ميليشيا في لبنان خارج سيطرة الدولة

أكد السفير ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية أنه لا يجوز أن يكون في لبنان ميليشيا خارج سيطرة الدولة تحفر الانفاق عند الحدود وتقوم بجمع ترسانة من الصواريخ.

وقال بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إن المجتمع الدولي يراقب الوضع الحكومي وأن تشكيل الحكومة يعود للبنان ولكن نوع هذه الحكومة هو المهم للجميع.

وأضاف هيل بعد لقائه الحريري أن الشعب اللبناني وحده يجب أن يتخذ القرارات الكبيرة.

والتقى هيل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وبحث الطرفان التطورات عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل. وكيف يمكن أن تشكل فرصة للتوصل إلى اتفاق بإشراف الأمم المتحدة يحفظ للبنان كامل حقوقه ويمنع تدهور الأوضاع على الحدود.

وأجرى ديفيد هيل أيضا مباحثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أعلن أن بلاده بصدد إجراء إصلاحات مالية واقتصادية من خلال تعزيز القطاعات الانتاجية، إضافة إلى تفعيل عملية مكافحة الفساد وأكد الرئيس ميشال عون أن عملية ترسيم الحدود في الجنوب تأخرت، آملا أن تستأنف قريبا.

وأشاد عون بدور الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

والتقى هيل أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري.