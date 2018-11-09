هيلي: لن نرفع القيود المصرفية عن كوريا الشمالية

قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلى إن روسيا تريد رفع القيود المصرفية المفروضة على كوريا الشمالية لكن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك.

وأضافت هيلي في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الخميس حضرها الوفد الروسي أن موسكو لم تطبق القيود المفروضة عى كوريا الشمالية بشكل مناسب.

وقالت بعد الجلسة التي ناقشت مسألة العقوبات: "الآن نعرف ما هي أجندتهم (روسيا) ونعرف بالضبط لماذا يحاولون القيام بذلك، ولن نسمح بحدوث ذلك".

وتهدف القيود المفروضة على بيونغ يانغ إلى كبح جماح برنامجها النووي. وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمته مع الرئيس دونالد ترامب في حزيران/يونيو الماضي بالتخلي عن أسلحة بلاده النووية.