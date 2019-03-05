هيلاري كلينتون: لن أترشح لكن سأبقى

أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون ليل الاثنين إنها لن تترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2020.

وزيرة الخارجية والسناتور والسيدة الأولى السابقة استبعدت خوض حملة انتخابية أخرى، لكنها تعهدت بأنها "لن تذهب إلى أي مكان" مشيرة إلى أنها ستبقى في المشهد السياسي.

وقالت كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية 2016 أمام المرشح آنذاك دونالد ترامب "سأستمر في العمل والحديث والدفاع عما أؤمن به".

وتابعت كلينتون أنها تحدثت مع عدد من المرشحين الساعين لترشيح الحزب الديمقراطي لهم في الانتخابات المقبلة، وقالت لهم "لا تأخذوا أي شيء كأمر مسلم به، حتى لو كانت لدينا قائمة طويلة من المشكلات الحقيقية والوعود الكاذبة" من إدارة ترامب.