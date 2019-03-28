هيغواين يعتزل اللعب الدولي

أعلن غونزالو هيغواين مهاجم تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين على أن يسري القرار على الفور منهيا مسيرة دولية حافلة شملت خسارة ثلاث مباريات نهائية.

وقال هيغواين في مقابلة مع شبكة فوكس سبورتس الخميس "انتهى مشواري مع المنتخب الوطني. سأتابع الأمور الآن من الخارج لكي يرتاح الكثيرون".

وأضاف "تحدثت إلى (مدرب الأرجنتين ليونيل) سكالوني واوضحت له وجهة نظري. تم اتخاذ القرار واعتقد ان هذا هو أفضل شيء بالنسبة لي".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 75 مباراة دولية مع الأرجنتين وسجل 31 هدفا. وكان آخر ظهور له مع المنتخب في الانتصار 2-1 على نيجيريا في كأس العالم 2018.

وتلقى اللاعب انتقادات عنيفة بسبب مستواه مع الأرجنتين.

وأضاع المهاجم المخضرم فرصة واضحة لافتتاح التسجيل في نهائي كأس العالم 2014 والذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا.

كما أضاع فرصة أمام المرمى في نهائي كأس كوبا أميركا 2015 امام تشيلي وأضاع ركلة جزاء خلال الاحتكام لركلات الترجيح التي خسرها فريقه.

وقدم هيغواين أداء مخيبا للآمال في نهائي كأس كوبا أميركا 2016 في نسختها المئوية كذلك أمام تشيلسي حيث خسر فريقه بركلات الترجيح أيضا.