هيئة مستقلة لبحث شكاوى مستخدمي فيسبوك

دافع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج عن سياسة التعامل مع أزمة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عبر أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم وأعلن خطة جديدة لمكافحة سوء السلوك.

وقال زوكربرج خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف وفي منشور على موقع فيسبوك إنه تصرف بسرعة لمواجهة التدخل الروسي، كما أنه يدعم إصدار لوائح تنظيمية تشجع الشركات على الحد من انتشار "المحتوى الضار".

وأعلن أيضا العديد من الإجراءات من بينها خطط صارمة لتشكيل هيئة مستقلة بنهاية عام 2019 لمراجعة شكاوى المستخدمين.

وكتب زوكربرج "لقد أصبحت أعتقد على نحو متزايد أن فيسبوك يجب ألا يتخذ وحده الكثير من القرارات المهمة بشأن حرية التعبير والسلامة".

وواجهت شبكة فيسبوك انتقادات لاذعة على مدار العامين الماضيين بسبب التباطؤ الذي أقر به في تطوير أدوات لمواجهة المحتويات المتطرفة والحملات الدعائية.