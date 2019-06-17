هونغ كونغ.. سيارة إسعاف تشق حشدا من المتظاهرين

سيارة إسعاف تسير بسلاسة وسط أمواج من البشر، مشهد بسيط خطف قلوب الملايين حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وثق لحظة دخول سيارة إسعاف وسط حشد ضخم من المحتجين بمدينة هونغ كونغ، حيث قام المحتجون بشق طريق لها لتمر بسلاسة.

وكان عشرات الآلاف قد انطلقوا بمسيرة إلى مقر حكومة هونغ كونغ بوسط المدينة حتى حلول المساء، احتجاجا على مشروع قانون جديد يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

وقارن مغردون بين المشهد وبين قصة النبي موسى عندما انشق البحر الأحمر له كي يمر هو وأتباعه.

وكتب النائب في برلمان هونغ كونغ رايموند تشان "متظاهرو هونغ كونغ هم الأكثر تنظيما في العالم، لقد قاموا بفتح ممر في ثوانن قليلة كي تمر سيارة الإسعاف".

وبحسب منظمي المظاهرات، فإن عدد المحتجين يكاد يقارب المليونين، بينما تقول الشرطة أنه في حدود 340 ألف متظاهر.

وفي 9 حزيران/يونيو، امتلأت شوارع هونغ كونغ بمئات الآلاف من المحتجين، في أكبر مسيرة في المدينة منذ 15 عاما تطالب بإلغاء مشروع قانون جديد يسمح بإرسال المشتبه بهم من هونغ كونغ إلى الصين لمحاكمتهم.

ونظم متضامنون تظاهرات مماثلة في 25 مدينة أخرى حول العالم دعما لمطالب المحتجين في هونغ كونغ بما يشمل مدن لندن وسيدني ونيويورك وشيكاغو.

وأقلق مبدأ التسليم للصين الكثيرين في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكم الصين في 1997 بضمانات للحكم الذاتي والحفاظ على الحريات بما يشمل نظاما قضائيا منفصلا.

ويقول معارضو التعديلات على القانون إنهم لا يثقون في نزاهة وشفافية النظام القضائي الصيني ويقلقون من تلفيق أجهزة الأمن الصينية للاتهامات.