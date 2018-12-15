هولندا ستشتري 15 طائرة أف-35

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيلفيلد أن بلادها ستشتري 15 طائرة مقاتلة أف-35 من الصانع الأميركي لوكهيد مارتن، وذلك علاوة على 37 طائرة كان تم التعاقد بشأنها ومن المقرر استلامها في 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الوزيرة قولها "إن الحكومة الهولندية ترغب في شراء 15 طائرة أف-35 اضافية" مضيفة أنها وجهت رسالة لهذا الغرض إلى حلف شمال الأطلسي.

وتعهدت هولندا بشكل أعم بالاستثمار أكثر في مجال الدفاع خلال السنة القادمة بهدف تحسين قدراتها العسكرية.

وكانت هولندا أعلنت في 2013 نيتها شراء 37 طائرة من نوع أف-35 من لوكهيد مارتن مقابل 4.5 مليارات يورو وذلك لتجديد أسطولها من طائرات أف-16 وذلك بداية من 2019.

وقالت وزيرة الدفاع في بيان على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة "بات من الضروري تخصيص تمويلات إضافية للدفاع لأن منطقتنا الأمنية باتت أكثر اضطرابا".

وأضافت أن "التهديدات باتت أكثر وأشد تعقيدا".

وبين الأولويات التي عددتها الحكومة الهولندية، تعزيز القوات الخاصة وقدراتها على حماية البلاد من هجمات إلكترونية محتملة.