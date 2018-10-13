هولندا تعمق جراح ألمانيا بثلاثية

حققت هولندا فوزا كبيرا على ألمانيا بثلاثة أهداف دون مقابل السبت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام.

وتأتي المباراة في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدمت هولندا التي حققت فوزها الحادي عشر على ألمانيا في 46 مباراة، بينها 15 تعادلا و15 انتصارا لألمانيا، إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط خلف بطلة العالم فرنسا المتصدرة بأربع نقاط من تعادل سلبي مع ألمانيا افتتاحا وفوز على هولندا بهدفين مقابل هدف في المرحلة الثانية.

وسجل لهولندا فان دايك في الدقيقة 30 وديباي في الدقيقة 87 وفينالدوم في الدقيقة 90.

وتستقبل فرنسا ضيفتها ألمانيا الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر في باريس في المرحلة الرابعة، علما أن وضع المدرب الألماني يواكيم لوف ازداد حراجة، نسبة إلى البيان التنازلي للمنتخب منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا التي خرج منها المنتخب الألماني بطل نسخة 2014 من الدور الأول.