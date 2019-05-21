هولندا تعتقل سوريا يشتبه بأنه كان قياديا في النصرة

اعتقلت الشرطة الهولندية الثلاثاء طالب لجوء سوري يشتبه بارتكابه جرائم حرب عندما كان قائدا في تنظيم جبهة النصرة.

وقال المدعي الفدرالي الهولندي إن السوري البالغ من العمر 47 عاما ويلقب "أبو خضير"، اعتقل في مدينة كابيلا جنوب غربي البلاد.

وأضاف المدعي في بيان أن "الرجل متهم بالمشاركة في القتال المسلح بوصفه قائدا أو إرهابيا في فصيل تابع لجبهة النصرة".

وتابع أنه اعتقل "للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم إرهابية في سوريا"، مضيفا أنه "قاتل في فصيل اسمه غرباء الموحسن".

وكان المشتبه فيه يعيش في هولندا منذ 2014 وحصل على تصريح لجوء مؤقت، وفق البيان.

وفتشت الشرطة منزل المشتبه فيه وصادرت وثائق وجهاز كمبيوتر وهاتفا نقالا، وقالت إنه سيمثل أمام المحكمة الجمعة.

واعتقل بعد تلقي معلومات من الشرطة الألمانية عقب مداهمتها ستة منازل تعود إلى مشتبهين من الفصيل ذاته.

وقال المدعي إن الشرطة الألمانية "قدمت شهادات شهود ضد المشتبه به".

وكانت جبهة النصرة متحالفة مع تنظيم القاعدة، إلا أنها أعلنت فك ذلك التحالف، وتبنت اسما جديدا هو "هيئة تحرير الشام" وتسيطر حاليا على القسم الأكبر من محافظة إدلب السورية.

ويأتي اعتقال المواطن السوري فيما تواجه هولندا مشكلة المتطرفين الهولنديين الذين توجهوا للقتال في صفوف المتشددين في سوريا.

وغادر هولندا 315 شخصا على الأقل منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011 للانضمام إلى الجماعات الجهادية، بحسب تقارير الإعلام الهولندي نقلا عن أرقام رسمية. وقتل نحو 85 منهم وعاد 55 آخرون.