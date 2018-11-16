هولندا تسقط أبطال العالم

استعادت هولندا بريقها بقيادة مدربها الجديد رونالدو كومان، بعدما ألحقت بفرنسا بطلة العالم هزيمتها الأولى في آخر 16 مباراة، بالفوز عليها بهدفين مقابل لا شيء الجمعة في روتردام.

وتدين هولندا بفوزها إلى لاعب وسط ليفربول الإنكليزي جورجينيو فينالدوم الذي سجل الهدف الأول وممفيس ديباي الذي سجل الثاني.

وأصبح التأهل إلى الدور نصف النهائي في يد هولندا التي غابت عن نهائيات مونديال روسيا الصيف المنصرم، إذ رفعت رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف فرنسا.

وتملك هولندا مباراة إضافية تخوضها الإثنين ضد ألمانيا في غيلسنكيرشن والتعادل فيها سيكون كافيا لتأهل المنتخب البرتقالي.