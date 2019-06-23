هوك: على إيران التصرف كدولة أو مواجهة الانهيار

دعا المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك الأحد طهران إلى التصرف كدولة طبيعية أو مواجهة الانهيار.

وقال في تصريحات صحفية من الكويت إن الولايات المتحدة كانت دائما منفتحة على الحوار ولكن إيران "ردت دوما برفض الحوار".

وأوضح هوك أنه ناقش مع وزيري الدفاع والخارجية الكويتيين التهديدات التي تشكلها إيران في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن وجود بلاده العسكري في المنطقة يهدف إلى الحد من التوترات في المنطقة وضمان حرية الملاحة فيها.

وشدد هوك على أن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة من أولويات واشنطن، موضحا أن مجموعة العشرين ستناقش في اجتماعها المقبل أمن الملاحة البحرية والتهديدات الإيرانية لها.

والجمعة قال هوك من السعودية إن إيران ليس لها الحق في الرد على الدبلوماسية "بالقوة العسكرية"، بعد يوم من إسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية بدون طيار فوق مضيق هرمز وهو ممر مائي استراتيجي لعبور النفط في العالم.