هواوي تؤجل طرح هاتفها القابل للطي

أجلت الشركة الصينية المنتجة لمعدات شبكات الاتصالات "هواوي" إطلاق هاتفها الذكي الجديد القابل إلى أيلول/سبتمبر القادم بعد أن كان من المقرر إطلاقه خلال الصيف.

وقالت "هواوي" إن هاتفها القابل للطي، والمعروف بـاسم "مايت إكس" لن يكون متوفرا قبل شهر أيلول/سبتمبر، إلى حين إجراء المزيد من الاختبارات عليه.

يأتي ذلك عقب تقارير سابقة كشفت عن عيوب ملفتة في هاتف سامسونغ غالاكسي "فولد" القابل للطي كذلك.

الفريق الإعلامي لشركة "هواوي" أكد أن الهاتف القابل للطي سيطرح حتما بعد أشهر، لكن "ليس قبل عرضه على مختلف الاختبارات".

وذكرت تقارير صحفية عن الفريق الإعلامي قوله "لا نريد أن نطرح هاتفا يدمر سمعتنا".

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بن وود، من شركة "سي سي إس إنسايت" وهي شركة استشارات متخصصة في سوق التكنولوجيا، قال في هذا الشأن "كنا نتوقع أن يطرح مايت إكس بعد سامسونغ غالاكسي فولد مباشرة، لكن يبدو أن المشكلات التي واجهت سامسونغ جعلت هواوي تعيد النظر في تاريخ إطلاق هاتفها".

وتابع "من المؤكد أن هواوي سوف تتعلم من أخطاء سامسونغ، ومع الأزمة المالية المتوقعة إثر العقوقات الأميركية، من الأفضل لهواوي أن تتأكد من تغطية كافة الاحتمالات".