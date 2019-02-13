اجتماع المنتدى الدولي للشعوب الأصلية

تلتئم الأربعاء في روما الدول الأعضاء في منتدى الشعوب الأصلية الذي ترعاه الأمم المتحدة لليوم الثاني على التوالي لـ "الترويج لمعارف وابتكارات الشعوب الأصلية لأغراض الصمود في وجه تغير المناخ والتنمية المستدامة".

ومنذ إطلاقه عام 2011، أعطى منتدى الشعوب الأصلية الفرصة لممثلي تلك الشعوب أن يعبروا عن انشغالاتهم وطلباتهم وتوصياتهم، من أجل التكفل بها على مستوى دولهم والعالم بمعية الأمم المتحدة.

اجتماع الأربعاء تم التحضير له خلال حلقات العمل الإقليمية التي عقدت في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والمحيط الهادي (تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر 2018).

​من هي الشعوب الأصلية؟

الشعوب الأصلية تمثل ثقافات ولغات وتاريخا ونظما قانونية فريدة ومتميزة، وهي مجموعات بشرية لها صلة قوية بالأرض، طورت مجموعة غنية من المعارف التقليدية التي تثري العالم أجمع.

"الشعوب الأصلية في أنحاء العالم، أكثر الفئات عرضة للانتهاك والتهميش" بحسب منتدى آسيا والمحيط الهادي الذي يعمل على ملف الشعوب الأصلية بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة الإنمائية.

وقد عانت الشعوب الأصلية على مدى التاريخ من النزوح الإجباري من أراضيها التقليدية، وتدمير ثقافتها، والتمييز العنصري، وإقصائها من عمليات صنع القرار إضافة لتعرضها لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

2019... عام دولي للغات الشعوب الأصلية

ويعد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والذي اعتمد سنة 2007، إنجازا بارزا يعكس أكثر من 20 عاما من التعاون والتفاوض بين الشعوب الأصلية والحكومات وخبراء حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 2016 قرارا أعلنت فيه 2019 عاما دوليا للغات الشعوب الأصلية، للفت الانتباه إلى الخسائر الكبيرة التي ألمت بلغات الشعوب الأصلية والحاجة الملحة إلى الحفاظ على تلك اللغات وإحيائها وتعزيزها.