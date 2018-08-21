هناك جليد على القمر!

في أكثر المناطق القطبية ظلمة وبرودة، تأكد وجود جليد مائي على سطح القمر.

علماء بجامعتي هاواي وبراون الأميركيتين نشروا دراسة الإثنين استخدموا فيها بيانات لوكالة الفضاء والطيران الوطنية (ناسا) كشفوا من خلالها العثور على "أدلة حاسمة" على وجود جليد مكشوف على السطح في المناطق القطبية بالقمر.

وقال العلماء في الدراسة التي نشرتها مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم إن "وفرة وتوزيع الجليد على سطح القمر يختلفان عن الجليد الموجود على أجرام أخرى ليس بها غلاف جوي في المجموعة الشمسية مثل عطارد وكويكب سيريس".

وأضافت الدراسة أن الجليد الموجود على سطح القمر يمكن استغلاله "كمورد في حملات استكشاف القمر المستقبلية".

In the darkest and coldest parts of the Moon's poles, ice deposits have been found. At the southern pole, most of the ice is concentrated at lunar craters, while the northern pole’s ice is more widely, but sparsely spread. More on this @NASAMoon discovery: https://t.co/kvjPbMrEWK pic.twitter.com/ZkVFyKrOB6 — NASA (@NASA) August 20, 2018

وكانت دراسات سابقة قدمت أدلة غير مباشرة على احتمال وجود جليد على سطح القمر، لكن الدراسة الجديدة هي الأولى التي تؤكد وجوده.

ويتواجد معظم الجليد، بحسب الدراسة، في ظلال فوهات القمر القريبة من قطبيه حيث لا تزيد درجات الحرارة على 250 درجة فهرنهايت تحت الصفر.

وقالت وكالة ناسا الإثنين إن "معرفة المزيد عن هذا الجليد وكيف تكوّن هناك وكيف يتفاعل مع البيئة القمرية ستكون نقطة تركيز أساسية في مهام ناسا وشركائها التجاريين".