هل يعود نيمار لبرشلونة؟

ذكرت تقارير لوسائل إعلام وصحف إسبانية الاثنين أن النجم البرازيلي نيمار وافق على الخروج من ناديه الحالي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن النادي الباريسي سيوافق على بيع اللاعب مقابل 200 مليون يورو بعد أن كان قد اشتراه من برشلونة في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ولم يحدد نيمار بعد وجهته المقبلة، لكن تقرير الصحيفة الإسبانية تحدث عن قيام المستشار في نادي برشلونة أندري كيوري، والذي تربطه علاقة طيبة مع عائلة نيمار، بالتفاوض لإعادة النجم البرازيلي إلى ناديه السابق.

وأبدى نيمار عدم ممانعته من العودة إلى كامب نو مجددا لكن بشرط أن يكون برشلونة راغبا فعلا في استعادته، لكن يبقى ريال مدريد وجهة محتملة أيضا وفقا لتقرير الصحيفة.

من جهة ثانية قالت صحيفة "ميرور" الإنكليزية إن برشلونة مستعد للتخلي عن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لصالح باريس سان جيرمان كجزء من صفقة استعادة نيمار.