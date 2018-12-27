يواجه الممثل كيفن سبيسي تهم تحرش وجهت ضده قبل عامين في ولاية ماساتشوستس، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في السابع من كانون الثاني/ يناير.
وقال مايكل أوكيف وهو مدع أميركي إن التهم الموجهة لسبيسي تتصل بمزاعم تحرشه بشاب عمره 18 عاما في حانة منذ أكثر من عامين.
ويمثل سبيسي الحاصل على جائزة أوسكار أمام محكمة مقاطعة نانتاكيت في ماساتشوستس.
ولم يرد محامي سبيسي على طلب من رويترز بالتعليق، إلا أن الممثل نشر تسجيلا مصورا على موقع يوتيوب الاثنين يتقمص فيه شخصية فرانك أندروود في المسلسل التلفزيوني الشهير "هاوس أوف كاردز"، قائلا: "أعرف ما تريدون، تريدوني أن أعود، لن تندفعوا في أحكام دون حقائق، أليس كذلك؟".
ولم يشر التسجيل الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق، ما إذا كان سبيسي يدافع عن نفسه أم يروج لإصدار جديد من سلسة "هاوس أوف كاردز"، التي مات في آخر جزء من أجزائها.
ويأتي الاتهام في أعقاب ما ذكرته الصحافية التلفزيونية هيذر أونرو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 من أن سبيسي تحرش جنسيا بابنها البالغ 18 عاما في مطعم وحانة كلوب كار بجزيرة ناتوكيت، قبالة الساحل الجنوبي لولاية ماساتشوستس، في السابع من تموز/ يوليو 2016.
وكان أكثر من 30 رجلا قد قالوا من قبل إنهم كانوا ضحايا محاولات جنسية غير مرغوب فيها ارتكبها سبيسي، الذي ثار جدلا حوله العام الماضي عندما اتهمه الممثل أنتوني راب بمحاولة إغوائه عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، اعتذر سبيسي عن أي سلوك غير لائق مع راب، لكن لم يعلق على الأمر منذ ذلك الحين، ونجم عن ذلك عدم إشراك سبيسي في الجزء الأخير من مسلسل "هاوس اوف كاردز".
وسبيسي حائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في عام 2000 عن فيلم "أمريكان بيوتي".