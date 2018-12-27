يواجه الممثل كيفن سبيسي تهم تحرش وجهت ضده قبل عامين في ولاية ماساتشوستس، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في السابع من كانون الثاني/ يناير.

وقال مايكل أوكيف وهو مدع أميركي إن التهم الموجهة لسبيسي تتصل بمزاعم تحرشه بشاب عمره 18 عاما في حانة منذ أكثر من عامين.

ويمثل سبيسي الحاصل على جائزة أوسكار أمام محكمة مقاطعة نانتاكيت في ماساتشوستس.

ولم يرد محامي سبيسي على طلب من رويترز بالتعليق، إلا أن الممثل نشر تسجيلا مصورا على موقع يوتيوب الاثنين يتقمص فيه شخصية فرانك أندروود في المسلسل التلفزيوني الشهير "هاوس أوف كاردز"، قائلا: "أعرف ما تريدون، تريدوني أن أعود، لن تندفعوا في أحكام دون حقائق، أليس كذلك؟".