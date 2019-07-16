هل يعود "المعلم" لتدريب المنتخب المصري؟

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المدرب حسن شحاتة من المرشحين لتدريب المنتخب المصري وذلك بعد إقالة المكسيكي خافيير أغيري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أقال أغيري على خلفية الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

ونقل موقع "فلجول" الرياضي المصري عن مصادر إن وزير الرياضة أشرف صبحي قد استطلع رأي حسن شحاته في تدريب المنتخب.

وحسب "فلجول" فإن شحاتة الملقب بـ"المعلم" أبدى موافقته على العودة لتدريب المنتخب.

وكان حسن شحاتة قد شغل منصب مدرب المنتخب المصري بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠١١ وحقق كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨ و٢٠١٠ في إنجاز غير مسبوق.

وأفاد موقع "اليوم السابع" المصري بأن شحاتة من ضمن المرشحين لتدريب المنتخب.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هناك عقبة واحدة أمام تعيين شحاته مديرا فنيا تتمثل في وجوب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على تعيين لجنة خاصة تسير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم بعد استقالة الاتحاد السابق على خلفية الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولا يستطيع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي اتخاذ أي قرار بخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم حاليا إلا بعد موافقة الفيفا.