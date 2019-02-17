هل يشتري بن سلمان مانشستر يونايتد؟

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كثف جهوده للاستحواذ على فريق "مانشستر يونايتد" الذي ينافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني ( 4.9 مليار دولار).

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن بن سلمان يأمل أن يصبح مالكا للفريق الموسم المقبل.

وأوضحت أن مالكي الفريق الحالييين من عائلة Glazers الأميركية زاروا السعودية عدة مرات مؤخرا. وكانوا قد اشتروا مانشستر يونايتد قبل نحو 14 عاما بـ 790 مليون جنيه إسترليني ( 1.02 مليار دولار).

وإذا ما تمت الصفقة الحالية فسيكون بمقدور مالكي الفريق تحقيق أرباح تقدر بـ 2.2 مليار جنيه إسترليني ( 2.84 مليار دولار)، حسب الصحيفة.

وارتبط اسم بن سلمان بمانشستر يونايتد منذ العام الماضي، لكن مالكي الفريق كانوا يصرون على أن الفريق غير معروض للبيع، حسب بعض التقارير.

وذكرت "الصن" البريطانية أن الصفقة الحالية مرهونة بضمان حصول فريق مانشستر يونايتد على دوري الأبطال الموسم المقبل. علما بأن الفريق يحتل حاليا المرتبة الرابعة في الدور الإنكليزي الممتاز.

ويتباري قادة الخليج لامتلاك أندية أوربية، على غرار ناديا "مانشستر سيتي" الإنلكيزي المملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان من العائلة الحاكمة في أبوظبي، و "بي إس جي" الفرنسي الذي يترأسه القطري ناصر الخليفي.