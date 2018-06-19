'أهداف' بوتين في كأس العالم

دعا المعارض الروسي الأبرز اليكسي نافالني الثلاثاء لتنظيم تظاهرات في الأول من تموز/يوليو احتجاجا على خطة حكومية لرفع سن التقاعد.

وأعلنت السلطات الروسية في يوم انطلاقة منافسات كأس العالم في الـ 15 حزيران/يونيو رفع سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 63 عاما للنساء و65 عاما للرجال، ما أثار تساؤلات حول أسباب التوقيت وما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يحاول استغلال أجواء البطولة لتمرير أجنداته.

وكتب نافالني على تطبيق إنستغرام داعيا الروس للنزول إلى الشارع في 1 تموز/يوليو للتظاهر، قائلا "لنكن صريحين، رفع سن التقاعد بقرار من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(رئيس الوزراء دميتري) ميدفيديف يعد جريمة حقيقية".

وتابع "هذه سرقة لعشرات ملايين الأشخاص تحت ستار (الإصلاح المتأخر)".

وقدّم نافالني طلبات للحصول على ترخيص بالتظاهر في المدن التي لا تستضيف كأس العالم، إلتزاما بحظر التظاهرات في المدن التي تنظم فيها مباريات البطولة بين 15 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

لكنه دعا في الوقت ذاته إلى أن تكون التظاهرات "في ارجاء البلاد"، ما يوحي بتنظيم تظاهرات في موسكو والمدن الكبرى، داعيا الروس للمشاركة فيها "أيا كانت توجهاتهم السياسية".

ووقع أكثر من 1.5 مليون روسي عريضة ضد الخطة الحكومية التي ترفع للمرة الأولى منذ قرابة 90 عاما سن التقاعد في روسيا.

واقترحت الحكومة الروسية الخميس رفع سن التقاعد تدريجيا من 55 عاما إلى 63 عاما للنساء، ومن ستين عاما إلى 65 للرجال.

ومع ارتفاع متوسط الاعمار، بات أكثر من ربع الشعب الروسي البالغ عدده 147 مليون نسمة فوق سن التقاعد المعتمد.