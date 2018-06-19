'أهداف' بوتين في كأس العالم

دعا المعارض الروسي الأبرز اليكسي نافالني الثلاثاء لتنظيم تظاهرات في الأول من تموز/يوليو احتجاجا على خطة حكومية لرفع سن التقاعد.
وأعلنت السلطات الروسية في يوم انطلاقة منافسات كأس العالم في الـ 15 حزيران/يونيو رفع سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 63 عاما للنساء و65 عاما للرجال، ما أثار تساؤلات حول أسباب التوقيت وما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يحاول استغلال أجواء البطولة لتمرير أجنداته.
وكتب نافالني على تطبيق إنستغرام داعيا الروس للنزول إلى الشارع في 1 تموز/يوليو للتظاهر، قائلا "لنكن صريحين، رفع سن التقاعد بقرار من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(رئيس الوزراء دميتري) ميدفيديف يعد جريمة حقيقية".
وتابع "هذه سرقة لعشرات ملايين الأشخاص تحت ستار (الإصلاح المتأخر)".
Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем. Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста. Заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат Мира. Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений. Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам всё равно за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживёте до пенсии. Список городов, где поданы заявки: Белгород Бийск Ижевск Краснодар Красноярск Комсомольск-на-Амуре Липецк Мурманск Новокузнецк Новосибирск Оренбург Псков Ставрополь Тверь Хабаровск Чебоксары Ярославль
وقدّم نافالني طلبات للحصول على ترخيص بالتظاهر في المدن التي لا تستضيف كأس العالم، إلتزاما بحظر التظاهرات في المدن التي تنظم فيها مباريات البطولة بين 15 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.
لكنه دعا في الوقت ذاته إلى أن تكون التظاهرات "في ارجاء البلاد"، ما يوحي بتنظيم تظاهرات في موسكو والمدن الكبرى، داعيا الروس للمشاركة فيها "أيا كانت توجهاتهم السياسية".
ووقع أكثر من 1.5 مليون روسي عريضة ضد الخطة الحكومية التي ترفع للمرة الأولى منذ قرابة 90 عاما سن التقاعد في روسيا.
واقترحت الحكومة الروسية الخميس رفع سن التقاعد تدريجيا من 55 عاما إلى 63 عاما للنساء، ومن ستين عاما إلى 65 للرجال.
ومع ارتفاع متوسط الاعمار، بات أكثر من ربع الشعب الروسي البالغ عدده 147 مليون نسمة فوق سن التقاعد المعتمد.