هل يرسل هاتف سامسونغ صورا من دون علمك؟

يشتكي بعض مستخدمي هواتف سامسونغ من خلل في أجهزتهم يجعلها ترسل صورا بشكل عشوائي ومن دون علمهم أو إيعاز منهم إلى أشخاص ضمن قائمة الأرقام المحفوظة على هواتفهم الذكية.

ويبدو أن الخلل يصيب هاتف غالاكسي S9 وشقيقه الأكبر نوت 8.

وحسب الشكاوى التي وضعها مستخدمون على منتدى سامسونغ الرسمي في الولايات المتحدة، فإن تطبيق الرسائل الذي تضعه الشركة في أجهزتها أرسل صورا ورسائل نصية من دون ترك أي أثر يتعلق بإرسال هذه الرسائل في خانة "المرسلة".

وقال أحد المستخدمين عبر "ريديت" إن تطبيق الرسائل أرسل جميع الصور المحفوظة على جهازه إلى أحد معارفه في منتصف الليل" ومن دون علمه، مشيرا إلى أنه اكتشف الأمر عندما اطلع على فاتورة شبكة الاتصال.

والرابط الذي يجمع المستخدمين الذين اشتكوا من هذا الخلل أنهم على شبكة "تي موبايل" للاتصالات، والتي أطلقت للتو تحديثا لخدمة الرسائل، ما جعل التكهنات حول الموضوع تحوم حول تحديث شبكة الاتصال وليس الهاتف نفسه.

ونفت تي موبايل أن المشكلة بسببها، وطلبت من الشاكين الاتصال بسامسونغ.

وأكدت سامسونغ أنها على اطلاع على التقارير حول المشكلة، قال إن المختصين لديها يبحثون عن الخلل وسببه.

ولتجاوز هذا الخلل بشكل مؤقت، يمكن للمستخدم إلغاء إمكانية وصول تطبيق الرسائل إلى الصور، أو التوقف عن استخدام تطبيق الرسائل من سامسونغ لحين معالجة الشركة لهذا الخلل.