هل يحصل شيلدون كوبر على جائزة نوبل؟

هل سيفوز شيلدون كوبر وزوجته إيمي بجائزة نوبل؟

من سيكون ضيف الشرف؟

وهل سيتم إصلاح المصعد أخيرا؟

كل هذه الأسئلة تطرحها الحلقتان الأخيرتان من المسلسل الكوميدي "نظرية الانفجار العظيم" (ذا بيغ بانغ ثيوري) واللتان ستعرضان يوم الخميس لتسطرا نهاية أشهر مسلسل كوميدي في تاريخ التلفزيون الأميركي.

وتدور أحداث المسلسل حول أربعة علماء عباقرة لكنهم يفتقرون للمهارات الاجتماعية. وساهم المسلسل في تحويل ثقافة الكتب المصورة إلى صيحة.

وقالت الممثلة كايلي كوكو التي تلعب دور بيني للصحفيين بعد تصوير الحلقة الأخيرة الشهر الماضي "إنها نهاية رقيقة للغاية وستمس شغاف قلوبكم".

وخلال الموسم الأخير، شاهد المعجبون العالم الفيزيائي النظري شيلدون كوبر (جيم بارسونز) وزوجته عالمة الأحياء العصبية إيمي (ميام بياليك) وهما يتمنيان الفوز بجائزة نوبل وعالم الفيزياء التجريبية ليونارد (جوني جاليكي) يتصالح نوعا ما مع أمه قاسية القلب بيفرلي (كريستين بارانسكي) وعالم الفيزياء الفلكية الرومانسي راج (كونال نايار) وهو يقرر عدم السفر للندن من أجل الزواج.

ولم يعرف بعد إن كان مصعد البناية التي يقيم بها أبطال المسلسل، والذي ظل معطلا منذ الحلقة الأولى في 2007، سيتم إصلاحه أخيرا.

وبدأ عرض المسلسل في 2007 وحصل على عشر جوائز إيمي منها أربع جوائز لبارسونز عن تجسيده لشخصية كوبر. وبعد خمسة أعوام احتل المسلسل المركز الأول في قائمة المسلسلات الكوميدية في التلفزيون الأميركي مع بلوغ عدد مشاهديه 20 مليونا وانتشاره إلى بلدان مثل روسيا وفرنسا.