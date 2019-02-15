هل سرقت الصين سر كوكاكولا؟

اتهمت السلطات الأميركية الخميس مهندسا كبيرا سابقا بشركة "كوكاكولا" بتهمة سرقة أسرار تجارية تقدر بـ 120 مليون دولار لإعطائها لشركة صينية.

وأعلنت وزارة العدل أن يو شياورونغ متهم بسرقة تكنولوجيا التعبئة من دون استخدام مركب بيسفينول، وهي تكنولوجيا مملوكة لعدد من الشركات.

ورفضت متحدثة باسم كوكاكولا التعليق على الاتهام.

ووفقا للائحة الاتهام فإن يو تآمر مع مواطن صيني يدعى بيو شيانغتشين وقريب له لم يذكر اسمه لسرقة تركيبات المواد التي تستخدم في تغليف وتعبئة المواد الغذائية والخالية من البيسفينول والذي يحذر العلماء في السنوات الأخيرة من خطره على صحة الإنسان.